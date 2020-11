Al via i 'Cyber Days' di Nh Hotel Group

Lunedì 23 novembre Nh Hotel Group lancerà i ‘Cyber Days’, una promozione per viaggiare fino a primavera 2021. La proposta riguarda i soggiorni in Europa o in America Latina in una selezione di strutture dei brand Nh Hotels, Nh Collection, Anantara, Algarve Resorts, nhow, Tivoli e Avani.

Lo sconto può raggiungere il 30% per le prenotazioni effettuate dal 23 al 30 novembre inclusi e un ulteriore 10% per i titolari del programma fedeltà Nh Rewards per soggiorni fino al 31 marzo 2021.



Inoltre, il Gruppo garantisce la cancellazione gratuita fino a sette giorni prima dell’arrivo e il soggiorno gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Infine, scegliendo l’Anantara Vilamoura Algarve Resorts, il Tivoli Lagos, il Tivoli Marina Vilamoura, il Tivoli Carvoeiro Algarve Resorts o il Tivoli Marina Portimão, è possibile approfittare della mezza pensione.