Viva Wyndham Resorts: quattro le strutture riaperte ai Caraibi

Viva Wyndham Resorts porta a quattro le riaperture ai Caraibi. Dopo la chiusura causa pandemia di tutte le sue otto proprietà, la catena sta gradualmente riaprendo le strutture.



Durante i mesi di chiusura ha investito molto nelle infrastrutture, soprattutto nell’hotel più noto della sua collezione, il Viva Wyndham Dominicus Beach di Bayahibe.

In luglio si è riaperto il Viva Wyndham Maya in Messico, seguito in settembre dal Viva Wyndham Dominicus Beach. In novembre, sempre in Repubblica Dominicana, hanno ripreso le attività il Viva Wyndham V Samaná e il Viva Wyndham Tangerine.

Durante i mesi di lockdown l’azienda non si è fermata. Ha messo in cantiere un nuovo sito web e ha stanziato fondi per effettuare lavori difficili da realizzare con le consuete, altissime, occupazioni.

La catena sta inoltre approntando il web check-in, sia per gli ospiti che prenotano attualmente dal sito sia per coloro che arrivano tramite operatori.



Il presidente Ettore Colussi (nella foto) ha spiegato: "Per Viva Resorts questo è un momento epocale; è infatti la prima volta che abbiamo chiuso i nostri resort per un periodo così prolungato. Abbiamo cercato di tramutare questo tempo in opportunità, investendo nel miglioramento delle nostre strutture, in restyling che erano già in programma ma che con questa chiusura sono stati accelerati. Parallelamente abbiamo messo in atto tutte le azioni di sanificazione, seguendo le guide internazionali, così da essere pronti a ricevere i turisti in totale sicurezza: il Viva Wyndham Maya e il Viva Wyndham Dominicus Beach hanno ottenuto il Posi Check da Cristal. In novembre le strutture riaperte salgono a 4, aperte ai mercati locali e ai primi turisti internazionali”.