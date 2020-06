Viva Wyndham riparte dal Messico

È tempo di ripartire per Viva Wyndham Resorts. Il primo luglio riaprirà il Viva Wyndham Maya, a Playacar.

All’interno del resort, tutto è stato predisposto per rispettare le nuove disposizioni emanate dalle autorità messicane, in linea con quelle internazionali, per prevenire il contagio da Covid-19.



Le misure

In tutte le camere saranno adottati nuovi protocolli di sanificazione degli ambienti.



Per quanto riguarda il food, resteranno attivi 3 ristoranti per colazione, pranzo e cena con menu à la carte.



A raggiungimento dell’occupazione di almeno 100 camere (delle 604 disponibili) verrà riaperto anche il ristorante a buffet, che adotterà per la cena la formula del buffet assistito.



Resterà chiusa la discoteca, mentre saranno accessibili miniclub, palestra, tiro con l’arco, trapezio e tutti gli sport acquatici.



La mascherina sarà richiesta durante le operazioni di check-in e check-out. Nelle aree comuni, invece, dipenderà dalle disposizioni messicane, che sono costantemente aggiornate. “Con questa prima riapertura vogliamo dare un segnale, al mercato, ai nostri clienti e ai nostri dipendenti – spiega Ettore Colussi, presidente Viva Wyndham Resorts -. Ci auguriamo che i tour operator italiani ripristinino i collegamenti charter su Cancun dal prossimo autunno; noi intanto siamo operativi e motivati.”