Un nuovo modo di ‘accogliere’: ecco come sarà l’hotel del futuro

Uno stop, da cui ripartire completamente rivoluzionati. Emilio Valdameri, head of hospitality and leisure Gabetti Agency, ha scelto il palco di TTG Travel Experience per tracciare i contorni di quello che sarà il nuovo mondo dell'hospitality dopo la tragedia planetaria della pandemia che ha sancito un periodo di forte discontinuità, da cui si deve ripartire con strumenti nuovi per ricominciare a intercettare la clientela che tornerà.

"Stiamo già assistendo a una rivoluzione - ha spiegato presentando il report che Gabetti ha realizzato con il supporto dell'Osservatorio Federalberghi -, con un aumento della domanda in bassa stagione, nei giorni infrasettimanali e per gli short break. Ma anche il pubblico sta cambiando, con nuovi segmenti... (continua nella digital edition)