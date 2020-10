La voglia di guardare avanti e ripartire ha fatto da sfondo all’edizione 2020 di TTG Travel Experience. Per i padiglioni della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group si è respirata una ritrovata speranza di tornare a fare business più forti di prima, nonostante tutto.

Un’edizione che, nelle parole della group brand manager IEG divisione turismo e hospitality, Gloria Armiri, è stata caratterizzata da grande “volontà di resistere e grandi emozioni. Non ce la siamo sentita di abbandonare un’industria che ci ha chiesto di esserci”.



Il racconto

Una forza di reagire che TTG Italia, in diretta dai padiglioni della Fiera di Rimini, ha cercato quotidianamente di trasferire ai lettori con un’informazione puntuale e cross mediale e che oggi torna a raccontare su TTG Report 2020, il numero speciale di TTG Magazine, in distribuzione e online nella digital edition.



Sul giornale il reportage completo della manifestazione, unico grande evento internazionale legato al travel b2b dell’anno.



Scoprite le interviste, le foto e gli approfondimenti di TTG Report 2020 online nella digital edition a questo link