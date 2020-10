Da Madeira a Portofino: le proposte Belmond per l'inverno

Dall'isola di Madeira, al largo del Portogallo, a Portofino per chi preferisce rimanere entro i confini nazionali: sono le proposte luxury firmate Belmond per la stagione invernale in arrivo.

Oriana Davini

A Madeira, spiega Marcello Scaccabarozzi, direttore vendite di Belmond per Italia e Svizzera, "abbiamo un esclusivo e storico resort, il Belmond Reid's Palace, con direttore italiano". Con 111 camere e 47 suite, tre ristoranti, un cocktail bar, piscina, centro fitness, spa e una serie di attività che spaziano dal benessere ai tour tematici per l'isola, Madeira "è una destinazione Covid free che possiamo proporre tranquillamente ai clienti: la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi, viene fatto solo un test all'arrivo in aeroporto ed è raggiungibile con un volo di un'ora e venti da Lisbona.



In occasione di Natale e Capodanno, aprirà anche il Belmond Hotel Splendido a Portofino, con un policy che permette la cancellazione fino a 48 ore dalla partenza.