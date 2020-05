Giardini e privacy, Belmond riparte

“È una dichiarazione d’amore per l’Italia questa riapertura 2020”. Così Belmond conferma gli impegni sulla Penisola e si appresta a ripartire da metà giugno.

Prime strutture ad aprire le porte ai turisti saranno l’Hotel Cipriani di Venezia e l’Hotel Splendido di Portofino, il 19 giugno. Seguiranno poi il Taormina: Grand Hotel Timeo, la spiaggia di Villa Sant’Andrea e l’Hotel Caruso, a Ravello, mercoledì 1 luglio; il Castello di Casole, giovedì 2 luglio e Villa San Michele, giovedì 23 luglio.



Prevenzione al centro

In tutti gli alberghi saranno adottati protocolli di prevenzione per garantire la sicurezza degli ospiti. “Sono previsti training continui e specifici aggiornamenti online – spiega Belmond -. Ci sarà segnaletica elegante in vari punti degli hotel per ricordare la giusta distanza. All'atto del check-in si prevedono mascherine e gel per le mani, non mancheranno amenities speciali disponibili in ogni camera”. Un sito dedicato, inoltre, fornisce tutte le informazioni sulle misure prese.



Una nuova estate

Nell’estate 2020 saranno valorizzati i giardini delle strutture, con esperienze gastronomiche o attività come lo ‘Stargazing’ al Castello di Casole; nonché gli spazi che possono garantire il top della privacy e del distanziamento sociale.



Belmond incoraggerà anche la riscoperta del Belpaese, attraverso proposte esperienziali lontano dalla folla, pensate per svelare sorprese all’insegna della natura e della cultura.



“L’avvio della stagione 2020 ha il sapore di una rinascita e la stessa emozione di un nuovo atto da giocare con serietà ma anche ottimismo e allegria - spiega Robert Koren, senior vice president Emea di Belmond - . Abbiamo lavorato tanto per arrivare qui e permettere ai nostri ospiti di tornare. Sappiamo che sarà un’estate diversa. La sicurezza è la nostra priorità, ma stiamo studiando anche un programma di esperienze immersive, dove apprezzare l’Italia più vera. Ci auguriamo anche di conoscere sempre più ospiti italiani, per i quali il nostro savoir-faire è casa”.