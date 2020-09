Marriott lascia Cuba: Trump non rinnoverà le licenze

Marriott abbandona Cuba. Il colosso alberghiero statunitense ha annunciato la chiusura della sua unica struttura sull’isola, il Four Points by Sheraton, dopo il rifiuto da parte dell’amministrazione Trump di rinnovare la licenza per operare nel Paese.

Marriott cesserà così la sua breve attività sulla destinazione. Il gruppo ha debuttato solo nel 2016, sotto l’amministrazione Obama. Successivamente, l’amministrazione Trump ha rinnovato la licenza fino al 2018, per poi arrivare a sospenderla definitivamente.



Confermata quindi la linea dura di Washington con l'isola. Secondo quanto si legge su hosteltur.com, attraverso la riduzione degli investimenti turistici, la Casa Bianca intende “ridurre il più possibile l’arricchimento del regime comunista cubano”.