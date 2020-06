Marriott riapre i suoi hotel in Italia

Con la ripartenza dei viaggi, anche Marriott International ha deciso di tornare ad accogliere i clienti nei suoi hotel italiani.

Oltre al The St Regis Rome, che non ha mai chiuso i battenti, hanno già riaperto le porte il Le Méridien Visconti Rome il 18 maggio e lo Sheraton Milan San Siro il 5 giugno, mentre è pronto ad accogliere i clienti dal 19 giugno il The St. Regis Venice.



Nel mese di luglio invece sarà la volta dell’Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milano, del The Westin Palace Milan, del The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venezia e dell’Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venezia il 1 luglio. Il 3 luglio riaprirà il Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa a Cortina d’Ampezzo e infine il 9 luglio il The Westin Excelsior a Firenze.



Gli hotel inizialmente offriranno camere, ristoranti, bar e palestre in linea con le linee guida locali sulla distanza sociale, mentre alcuni servizi in alcune strutture rimarranno temporaneamente chiusi, come la piscina, la sauna e la spa.



Marriott International sta implementando un programma con dettagli declinati su più fronti per elevare i propri standard di pulizia e le norme e i comportamenti di accoglienza per rispondere alle nuove sfide di salute e sicurezza determinate dall'attuale pandemia in ogni paese del mondo.