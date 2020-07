Bonus Vacanze, ecco perché alcuni hotel non lo accettano

La possibilità di cedere il credito d’imposta agli istituti bancari è uno degli snodi centrali per il funzionamento del Bonus Vacanze, il contributo istituito dal decreto rilancio in favore delle famiglie che trascorrono un periodo di vacanza in Italia. Com’è noto, durante la pandemia, la crisi di liquidità è stato il principale problema che le aziende hanno dovuto affrontare. Non può stupire quindi il fatto che molte imprese, che già si trovano in debito d’ossigeno, esitino di fronte alla prospettiva di dover erogare dei servizi e sostenere i relativi oneri senza ricevere il relativo pagamento.

Infatti, si legge su HotelMag, l’albergo che riceve il buono dal cliente non ottiene immediatamente il controvalore in danaro, ma può essere costretto ad attendere un mese o più, sin quando non si realizzano le condizioni per compensare il bonus con le tasse o i contributi a proprio carico.



Se invece il pagamento avvenisse in tempo reale, il buono potrebbe essere trattato dalle aziende al pari di ogni altro mezzo di pagamento. Non vi sarebbe, a quel punto, nessuna ragione per operare distinzioni tra una prenotazione garantita da carta di credito e una garantita da Bonus Vacanze.



Per questo motivo, dopo aver stipulato insieme ad Abi un protocollo d’intesa per promuovere la conoscenza e la diffusione del bonus vacanze, Federalberghi ha partecipato al seminario organizzato dall’Associazione Bancaria Italiana per illustrare le modalità di cessione alle banche del credito d’imposta.



Il Bonus Vacanze in cifre

Attivo dal 1° luglio, il Bonus Vacanze è stato emesso, in meno di un mese, in oltre 900mila voucher, per un controvalore superiore ai 400 milioni di euro.



Un’indagine su un campione rappresentativo della popolazione italiana, realizzata da Federalberghi con il supporto dell’Istituto Acs Marketing Solutions, ha rilevato che il 95% degli italiani che andranno in vacanza quest’estate conosce il bonus e che il 40% (11,1 milioni di italiani) intende utilizzarlo.



Sul sito internet bonusvacanze.italyhotels.it, realizzato da Federalberghi in collaborazione con la Direzione generale Turismo del Mibact, sono presenti oltre 2.300 strutture ricettive italiane che accettano il bonus. Il numero è raddoppiato in poche settimane ed è in continua crescita. Il servizio è completamente gratuito, sia per i turisti, sia per le strutture ricettive e il sito sta registrando un gran numero di visite (oltre 5 milioni nel giorno di massima visibilità).