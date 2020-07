BWH Hotel Group, new entry a Modena

Cresce il portfolio di BWH Hotel Group Italia. Il gruppo ha infatti aggiunto al suo ventaglio di strutture il BW Signature Collection Hotel Villa delle Fate a Sestola, in provincia di Modena.

A breve distanza dal castello medievale e dagli impianti sciistici del Monte Cimone, la struttura offre wifi gratuito, colazione internazionale a buffet, Lounge Bar con camino, garage, terrazza solarium con vista panoramica, centro benessere, kids room, giardino e ascensore panoramico.



“Far parte del mondo Bwh non è una novità per noi – afferma Francesca Faenza, responsabile Pubbliche Relazioni di BW Signature Collection Hotel Villa delle Fate – Abbiamo voluto includere anche questa struttura all’interno dell’offerta del Gruppo in considerazione delle sue caratteristiche esclusive, arricchendo così l’offerta dei nostri BW Premier Milano Palace e BW Hotel Libertà in centro città a Modena. La visibilità del brand Best Western, le iniziative dedicate ai singoli affiliati, la solida esperienza nel campo dell’ospitalità sono i vantaggi che più apprezziamo in BWH”.



L'albergo

L’hotel, aperto dalla stagione invernale 2019-2020, dispone di 18 camere e suite completamente rinnovate di recente. Entra nel gruppo aderendo anche a Special Protection, il protocollo di sanificazione e igiene della struttura e a Stay Safe, l’assicurazione sanitaria destinata a tutti gli ospiti che garantisce copertura dal momento del check-in al check-out.



Completano l’offerta dell’albergo il Centro Benessere e la Ski Room.



Chi viaggia con auto elettrica può, inoltre, ricaricarla gratuitamente in albergo grazie alla presenza della colonnina.