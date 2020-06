BWH Hotel Group: bonus vacanze per tutti con i Summer Package

BWH Hotel Group fa una mossa in più rispetto al bonus vacanze. Anche a chi non ne ha i requisiti per poterne usufruire il gruppo offre infatti la possibilità di acquistare ‘Summer Bonus Package’, pacchetti tematici da 2 a 5 notti con tariffe dedicate e grandi benefit per i clienti.

Pensati in base ai desideri di vacanza di differenti target di clientela, si distinguono tra Week, Art e Discovery.

I Summer Bonus Week sono di almeno 5 notti, in hotel di mare e in alta stagione; gli Art, invece, sono di almeno tre notti in hotel di città d’arte e destinazioni turistiche, mentre i Summer Bonus Discovery sono di almeno 2 notti, in hotel di destinazioni di nicchia.



Il credito aggiuntivo

Chi ha diritto al Bonus Vacanze 2020 può utilizzarlo in alcuni selezionati hotel del Gruppo in Italia a brand Best Western e WorldHotels, spendendolo per l’acquisto dei Summer Bonus Package: i clienti ottengono immediatamente l’80% del credito sotto forma di sconto da parte dell’hotel e il restante 20% attraverso credito d’imposta.



Coloro che, invece non possiedono i requisiti possono approfittare di ‘Bonus BWH’, un credito aggiuntivo offerto dal Gruppo per acquistare i Summer Bonus Package. Ogni 300 euro di spesa, BWH aggiunge 100 euro in più da utilizzare durante il soggiorno in hotel oppure, fino al 31 dicembre di quest’anno, in forma di Travel Card per l’acquisto di ulteriori pacchetti Bonus Package.



I plus dei pacchetti

Questo ultimi prevedono, tra l’altro, la tariffa flessibile, la cancellazione fino a 7 giorni dall’arrivo per Summer Bonus Week e fino a 48 ore per Summer Bonus Art e Summer Bonus Discovery. Inoltre la prima colazione sempre inclusa e viene applicato il 10% di sconto sui servizi dell’hotel. Sono infine previsti l’early check-in alle ore 11 e il late check-out alle ore 18.



Ogni hotel sta inoltre disegnando il proprio pacchetto in base ai servizi in struttura e alle caratteristiche della propria destinazione. Per fare alcuni esempi: servizio di mezza pensione, accesso alla spiaggia, noleggio biciclette, ingresso a musei, transfer da e per aeroporti e molto altro ancora.