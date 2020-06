Dal primo luglio scatta il bonus vacanze, l’agevolazione per il pagamento delle strutture ricettive in Italia.

Il bonus si potrà ottenere tramite l’app IO, ovvero l’applicazione dei servizi pubblici. Sarà necessario, per l’accesso, l’identità digitale Spid oppure la carta di identità elettronica.



Confermati i criteri per ottenere il bonus: sarà necessario avere un reddito Isee sotto la soglia dei 40mila euro, da comunicare tramite una Dichiarazione Sostitutiva Unica. Nel caso in cui i criteri siano rispettati, all’utente sarà dato un codice univoco e un Qr code per utilizzare il bonus.



Lo sconto immediato e la detrazione

Il meccanismo dell’agevolazione ricalca quanto preannunciato negli scorsi mesi. L’80% della cifra riconosciuta come bonus (fino a 500 euro per le famiglie di almeno 3 componenti) sarà riconosciuta come sconto al momento del pagamento presso la struttura ricettiva. Il restante 20%, come sottolinea ilsole24ore.com sarà recuperato come detrazione nella dichiarazione dei redditi da compilare il prossimo anno a carico del medesimo intestatario della fattura o scontrino.



La struttura dovrà verificare la validità del bonus tramite la piattaforma dedicata. (accessibile tramite credenziali Spid, Cie, Entratel e Fisconline). La struttura recupererà poi la somma riconosciuta come sconto sotto forma di credito di imposta.