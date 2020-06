Bonus Vacanze, richieste al via dal 1 luglio

Sarà disponibile sia per richiederlo che per spenderlo a partire dal 1 luglio il Bonus Vacanze, lo strumento introdotto dal Governo del Decreto Rilancio che offre un contributo fino a 500 euro per soggiorni soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

I beneficiari del Bonus saranno i nuclei famigliari con un reddito Isee fino a 40mila euro e l’importo sarà a scalare sulla base del numero di componenti.



Per richiederlo sarà necessario autenticarsi con la propria Spid e con il reddito Isee e potrà essere speso in un’unica soluzione presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast); sarà fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore e il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi.



Sulla pagina dell’Agenzia della Entrate è disponibile a questo link una pagina informativa.