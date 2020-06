Aman Venice riapre e concede l’uso esclusivo

Un altro indirizzo di lusso si appresta a riaprire i battenti in Italia. Il prossimo 18 giugno l’Aman Venice tornerà ad accogliere i turisti della Serenissima.

L’albergo che si affaccia sul Canal Grande di Venezia riaprirà con una new entry: lo chef Norbert Niederkofler, tre stelle Michelin, che ricoprirà il ruolo di Consultant chef dell’hotel. Nel suo ruolo collaborerà con l’Executive Chef di Aman Venice, Dario Ossola. Niederkofler sarà ad Aman Venice il 26 e 27 giugno e il 3 e 4 luglio a pranzo e cena. Noto per la sua filosofia del ‘Cook te mountain’, lo chef porterà la sua filosofia a Venezia per curare una serie di piatti e menu a tema ‘Cook the Lagoon’.



Hotel a uso esclusivo

Altra novità, sarà la possibilità di alloggiare, solo per un periodo limitato a Palazzo Papadopoli. Aman Venice, infatti, sarà disponibile per uso esclusivo. Il pacchetto prevede fino a 12 camere con soggiorno minimo di 3 notti e include: pernottamento in qualsiasi suite o camera in base alle esigenze degli ospiti; e colazione in un luogo a scelta all’interno del Palazzo.



Il team di Aman sarà a disposizione degli ospiti per organizzare esperienze culinarie private ed esclusive, escursioni, che vanno dalle visite guidate nelle gallerie d’arte e giri in barca lungo i canali, biglietti per l'opera fino ai tour nel mercato di Rialto con lo chef dell'hotel.



Per agevolare gli ospiti che decideranno di raggiungere la città in auto, Aman Venice ha stretto una partnership con un'azienda automobilistica locale, che si occuperà di parcheggiare l'auto in un garage sicuro, per poi restituirla lavata e con i bagagli riposti nel bagagliaio alla partenza. Sarà inoltre fornito un taxi boat privato da e per Aman Venice.



Venezia e Dolomiti

Dal 1° luglio al 13 settembre, inoltre, gli ospiti di Aman Venice potranno combinare tre notti all’Aman Venice con tre notti al Rosa Alpina Hotel and Spa, nel cuore delle Dolomiti.



Il soggiorno di tre notti all'Aman Venice includerà: un tour privato dell'isola, la colazione, e una cena di tre portate con wine pairing presso il ristorante dell'hotel, Arva.



Al Rosa Alpina Hotel and Spa, il soggiorno di tre notti includerà: champagne di benvenuto, colazione, una giornata di escursioni con una guida alpina privata e cena per due persone presso il ristorante tre stelle Michelin, St Hubertus.