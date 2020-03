Nuovo brand luxury per Aman: nasce Janu

“Un nuovo brand di hotel dotato di un’anima, con l’obiettivo di ripristinare le interazioni umane”. Vladislav Doronin, presidente e ceo di Aman, definisce con queste parole il nuovo marchio luxury del gruppo alberghiero: Janu.

Il suo nome, che in sanscrito significa ‘anima’ (mentre Aman significa ‘pace’), ben rappresenta lo spirito dei nuovi alberghi: quello di favorire relazioni interpersonali che portino equilibrio nell’ospite, sulla scia di una necessità di relax e pace interiore che rappresenta ormai appieno la definizione del nuovo lusso.



Le strutture in pipeline

Il tutto nel rispetto e nell’esaltazione delle tradizioni locali, mantenendo un design unico e una qualità di servizio impeccabile.

“La sovrapposizione tra Aman e il suo fratello minore - spiega Doronin - porterà benefici reciproci; insieme offrono un’esperienza completa per soddisfare i desideri e le esigenze mutevoli dei viaggiatori odierni. Abbiamo visto una nicchia non sfruttata nel mercato e vogliamo indirizzare l’industria alberghiera in una nuova sfera”.



Tre gli hotel già in costruzione con il brand Janu: uno in Montenegro, uno in Arabia Saudita nella nuova destinazione di Alula e il terzo a Tokyo. Verranno tutti ultimati entro il 2022. Janu Montenegro sarà la prima struttura a incorporare il concetto di residence con servizi da hotel.



Wellness e design contemporaneo

Tutte le new entry saranno caratterizzate da ampie camere dal design contemporaneo e porranno grande attenzione all’aspetto del wellness, con strutture spaziose che proporranno trattamenti all’avanguardia in impianti idrotermali. Innovative anche le opzioni di ristorazione, con piatti particolari preparati in cucine aperte di grande impatto e vivaci allestimenti a buffet.