Hrs, camere di hotel per uso aziendale con ‘MeWork’

È ora disponibile anche in Italia ‘MeWork’, il servizio di Hrs che consente alle aziende e ai loro dipendenti di accedere ad alcune camere di hotel, adibite ad uso aziendale ‘virtuale’.

Per rispondere alle esigenze delle imprese durante la pandemia di Covid-19, il programma seleziona gratuitamente gli hotel che offrono tariffe giornaliere per le camere.



Durante l'analisi dell'hotel, Hrs presta particolare attenzione ai protocolli di sicurezza e igiene adottati e che siano rispettate le normative sul distanziamento sociale.



Sono poi garantiti i servizi per le esigenze aziendali quotidiane, quali la rete Wi-Fi ad alta velocità, la possibilità di stampare documenti e la disponibilità di cibo e bevande.



Gli albergatori aderenti al programma si impegnano ad applicare alla tariffa giornaliera (valida dalla mattina alla sera) la medesima tariffa del pernottamento. "Nel lungo termine - spiega Hrs -, gli albergatori guadagnano potenziali viaggiatori che hanno già sperimentato le camere e i servizi, mirando a un potenziale aumento dei volumi in questo difficile momento per il fatturato".



Come funziona

Le aziende che desiderano fornire ai dipendenti questa opzione possono scrivere all'indirizzo MeWork@hrs.com. Le richieste vengono comunicate ai team Hrs delle varie aree geografiche di competenza in tutto il mondo. Nella richiesta, le aziende devono includere: il numero di camere di cui hanno bisogno in ogni località; qualsiasi esigenza particolare che prescinda dalla scrivania e dal Wi-Fi.



Il team globale HRS agevolerà l'offerta degli hotel con opzioni di tariffe giornaliere e funzionalità personalizzate in base alle esigenze dell'azienda. Gli hotel pre-selezionati per MeWork saranno successivamente disponibili per i dipendenti tramite un link di prenotazione online personalizzato.