Hrs firma il protocollo di sicurezza per gli hotel, oltre 40mila adesioni

Hanno superato quota 40mila gli hotel di tutto il mondo che hanno ottenuto il marchio ‘Pulizia e sicurezza’ in base al protocollo introdotto da Hrs, la piattaforma di corporate lodging, e dalla Société Générale de Surveillance SA (Sgs).

Un protocollo che sta diventando elemento fondamentale nei programmi di viaggio delle aziende. Con l'inizio della ripresa dei viaggi d'affari, infatti, Hrs ha rilevato che gli hotel che si fregiano del marchio ‘Pulizia e Sicurezza’ hanno il 35% di probabilità in più di essere prenotati dai viaggiatori d'affari.



Questo risultato è in linea con quello di un più ampio sondaggio delle aziende globali condotto da Hrs in maggio, in cui l'86% degli intervistati ha dichiarato di preferire hotel che avessero implementato o rivisto misure igieniche specifiche per il Covid-19.



Il marchio include anche hotel che hanno già implementato i propri protocolli di igiene e li hanno fatti certificare da partner esterni. Ad adottare il Protocollo di Pulizia e Sicurezza (Clean & Safe Protocol) anche le tre più grandi catene della lista Forbes Global 2000, insieme a più di cento gruppi regionali e singoli hotel nelle maggiori destinazioni aziendali.