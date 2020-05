Arriva in Italia il marchio ‘Accoglienza sicura’

Arriva anche in Italia un marchio di ‘Accoglienza sicura’ dedicato alle strutture ricettive. A realizzarlo è Federalberghi, che ha creato un brand e un set di strumenti per la comunicazione, che le aziende possono utilizzare per sottolineare l’attenzione dedicata alla tutela della salute degli ospiti e dei collaboratori e per rammentare a tutti le precauzioni da adottare al fine di svolgere in sicurezza le normali attività quotidiane.

Il marchio raffigura un tetto con sopra una ‘V’, a significare che l’azienda verifica puntualmente le precauzioni necessarie. Al centro le parole ‘Accoglienza sicura/Safe Hospitality’ e in basso un arco tipo ‘smile’ per richiamare la serenità generata dalle misure adottate dall’azienda.



Il marchio non menziona esplicitamente il Covid 19, perché l’obiettivo è quello di valorizzare l’attenzione e gli investimenti che la struttura ricettiva dedica alla prevenzione di tutti i tipi di rischio.



Accanto al marchio, Federalberghi ha realizzato anche dei cartelli che ricordano agli ospiti le buone pratiche per la sicurezza: distanziamento, lavaggio mani, indossare la mascherina nei luoghi chiusi, condizioni per l’ingresso nella struttura e misure di prevenzione in generale.



Tutti i materiali sono disponibili nell’area riservata del sito di Federalberghi.