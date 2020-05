Steward anticontagio, ecco i corsi per imparare un nuovo mestiere

Una nuova figura professionale indispensabile in questa fase così delicata dell’epidemia: lo steward anticontagio per le spiagge e i ristoranti. A lanciarla è l’agenzia per il lavoro Tempor, che propone corsi di formazione per questa figura specifica il cui scopo sarà quello di gestire i flussi di persone sui lidi, ma anche nelle attività d’intrattenimento e spettacolo e in quelle di ristorazione.

Sei corsi di formazione

“La proposta Tempor – sintetizza Francesco Gordiani, a.d. dell’agenzia per il lavoro - prevede sei corsi di formazione professionale specifica per profili di Steward di Controllo e Anticontagio, in modo da garantire alti livelli di competenza dei lavoratori nella gestione dei flussi di utenti o nelle aggregazioni di persone”.



Tra i sei moduli formativi previsti uno riguarda gli Steward di spiaggia - Addetto ai servizi di controllo e anticontagio nelle spiagge, figure preposte a controllare l’accesso e il perfetto rispetto delle misure di contenimento del contagio nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. Gli steward, quindi, avranno il compito di dare agli utenti un quadro più completo su come vivere la spiaggia in sicurezza: rispettare le misure base di prevenzione, evitare di creare affollamenti in spiaggia, ricordare di ordinare cibo e bevande possibilmente tramite mail o messaggi senza recarsi al bar o al ristorante, sostare vicino alle docce o ai bagni rispettando il distanziamento sociale, indossare i dispositivi di protezione individuale.



Formazione gratuita per i disoccupati

“Tutti i corsi – sottolinea Gordiani - sono totalmente gratuiti per i soggetti in cerca di occupazione o che risultino disoccupati in conseguenza della pandemia. I corsi si rivolgono soprattutto alle aziende che vogliono formare anche il proprio personale dipendente”.



Un modulo a parte è dedicato alla ristorazione e alle attività ricreative e un altro ai servizi di intrattenimento, spettacolo e cultura. Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato.