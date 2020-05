Zucchetti investe nel mercato hospitality: acquisita LybraTech

Zucchetti potenzia i servizi per il settore ospitalità acquisendo LybraTech, la startup digitale del portafoglio di LVenture Group che ha sviluppato un revenue management system in grado di ottimizzare i ricavi delle strutture alberghiere.

Il prezzo ottimale per ogni camera

Grazie al machine learnig, infatti, il software sviluppato da LybraTech arriva a suggerire all’albergatore il prezzo ottimale di vendita delle stanze in hotel. “Il lavoro in sinergia con le altre società del gruppo che operano nel campo dell’hospitality – spiega Fulvio Giannetti, ceo di LybraTech - ci consentirà di mettere a disposizione degli hotel i migliori strumenti di analisi in termini di accuratezza: un grande supporto per affrontare questo delicato periodo”.



Grazie alla sua tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale la soluzione di LybraTech è infatti in grado di adattare i prezzi dinamicamente e in tempo reale, consentendo agli hotel di individuare rapidamente la tariffa migliore per i propri servizi. ”Una soluzione unica nel suo genere per il mondo alberghiero - commenta Angelo Guaragni, amministratore Zucchetti Hospitality -. È indubbio che sia un momento difficile sul piano economico per gli operatori del turismo, ma siamo altrettanto sicuri che, per loro, puntare sulle tecnologie digitali sia la strategia migliore per accelerare la ripresa”.