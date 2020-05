Wyndham Hotels & Resorts lancia il programma 'Count on Us'

Si chiama 'Count on Us' l'iniziativa lanciata da Wyndham Hotels & Resorts per riproporsi ai suoi ospiti in vista del post-emergenza Covid a partire dagli Stati Uniti, dove il gruppo conta oltre 6mila strutture.

Il primo step consiste nel miglioramento dei protocolli sanitari e di sicurezza per la riapertura al leisure. A oggi, infatti, il 90% degli hotel del gruppo Wyndham negli Usa è operativo, ma accoglie solo membri delle organizzazioni governative e chi è coinvolto nella gestione della sanità.



Come riporta travelpulse.com Count on Us è un'estensione del già affermato servizio Count on Me, che comprende nuove policy per gli ospiti e una maggiore flessibilità.



Gaia Guarino