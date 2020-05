Arrivare negli Stati Uniti quest’estate sarà un po’ più complicato per gli italiani. È arrivato oggi, infatti, l’annuncio che United ha soppresso tutti i suoi voli da e per l’Italia per la stagione estiva 2020.

Una decisione che segue di circa un mese la medesima scelta compiuta da American Airlines, che già il 6 aprile aveva annunciato che nell’ottica di una serie di razionalizzazioni delle rotte, quest’anno non avrebbe operato i voli dalla Penisola.



Usa più lontani

Uno stop, quello di United, che andrà a penalizzare tutti quei viaggiatori e quegli operatori che avevano sperato che almeno in estate il traffico turistico verso gli Usa potesse riprendere, anche se non con percentuali di riempimento pari a quelle degli anni precedenti.



La ripartenza

United ha messo come data di ripartenza dei voli diretti dall’Italia verso gli Usa l’inizio dello schedule invernale, ossia il 23 ottobre 2020, con la ripartenza dei collegamenti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per Newark. Anche American ripartirà il prossimo 25 ottobre.