La nuova accoglienza e la pulizia: l’esempio di Marriott per la fase 2

Tutti gli hotel hanno iniziato a guardare al futuro e ad attrezzarsi per affrontare un periodo che prevederà per tutto il mondo una fase di convivenza con il Covid 19.

Anche il colosso dell’ospitalità Marriott sta lanciando un piano che prevede da un lato la sanificazione continua delle strutture e dell’altro un nuovo modo di strutturale l’ospitalità alberghiera.



L’idea è creare una linea di best practices generale, che verrà poi declinata sulle diverse realtà, anche a seconda delle differenti limitazioni che ogni Paese farà proprie.



Le scelte tecnologiche

Nei prossimi mesi Marriott implementerà tecnologie avanzate, tra cui irroratrici elettrostatiche con disinfettante di livello ospedaliero per la sanificazione delle superfici in tutto l'hotel. Gli spruzzatori puliscono e disinfettano rapidamente intere aree e possono essere utilizzati in un ambiente alberghiero per pulire e disinfettare camere, hall, palestre e altre aree pubbliche.



Inoltre, la compagnia sta testando la tecnologia a luce ultravioletta per la sanificazione delle chiavi per gli ospiti e i dispositivi condivisi dai dipendenti.



Infine, per limitare il contatto fra ospiti e personale, verrà implementato il servizio di check in via smartphone, a cui si aggiunge la possibilità di accesso diretto alle camere e ordinare il servizio in camera, che sarà appositamente confezionato e consegnato direttamente alla porta senza contatto.



Contatto con gli ospiti

Per limitare le possibilità di trasmissione del virus, Marriott utilizzerà la segnaletica nelle sue lobby per ricordare agli ospiti di rispettare i protocolli di distanza sociale e rimuoverà o riorganizzerà i mobili per consentire più spazio per le distanze.



Marriott sta anche valutando l'aggiunta di divisori ai front desk per fornire un ulteriore livello di precauzione per i propri ospiti e collaboratori e sta lavorando con i propri fornitori per rendere disponibili maschere e guanti per i dipendenti. La compagnia sta installando un maggior numero di distributori per la sanificazione delle mani agli ingressi dei propri hotel, vicino alla reception, allo sbarco ascensori e agli spazi per fitness e sale riunioni.



Sicurezza alimentare

Il gruppo alberghiero sta modificando le sue pratiche operative per il servizio in camera e sta progettando nuovi approcci ai buffet, ma al momento non ha ancora tracciato linee guida comuni.



Non solo: tutti coloro che entrano in contatto con alimenti e i loro supervisori sono formati sulla sicurezza nella preparazione e nel servizio degli alimenti e per la somministrazione di cibo e bevande Marriott impone l'autoispezione utilizzando gli standard di sicurezza forniti dell'azienda come linee guida e la conformità è altresì convalidata da audit indipendenti.