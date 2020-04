Gruppo Una, arrivano i tour virtuali per la Giornata Mondiale della Terra

In occasione della 50esima Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile, Gruppo Una invita a (ri)scoprire il territorio con un tour immaginario tra le bellezze naturali meno conosciute dell’Italia.

La catena alberghiera, riporta HotelMag, accompagnerà virtualmente alla scoperta di luoghi facilmente raggiungibili dai suoi hotel, da inserire tra le destinazioni per long weekend quando si riprenderà a viaggiare.



In Puglia si parte dall’UnaHotels Regina Bari per visitare il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, territorio che custodisce l’ultimo esempio di steppa mediterranea in Italia e che ospita l’iconico Castel del Monte, il maniero ottagonale voluto da Federico II.



Dal Versilia Lido Una Esperienze si parte per il litorale toscano, con tappa al Parco dei Monti Livornesi, che si estende per 1.300 ettari tra i comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, vero e proprio polmone verde nel cuore della regione.



In Campania il punto di partenza per le escursioni green è il palazzo storico che ospita l’UnaHotels Napoli. Situate all’interno del massiccio dei Monti Alburni, le Grotte di Pertosa-Auletta sono una delle perle naturali dell’area del Cilento: sono le uniche in Italia in cui è possibile navigare un fiume sotterraneo, e la visita consente di addentrarsi all’interno per un inconsueto viaggio in barca tra stalattiti e stalagmiti e una cascata sotterranea.



Infine Sicilia e Isole Eolie, rispettivamente dal Palace Catania Una Esperienze e dall’Ariana Isole Eolie Una Esperienze. Il tour nella città conduce tra l’architettura barocca, la tradizione gastronomica e il territorio. Sull’Isola di Salina, invece, è il trekking a far conoscere percorsi tra la natura selvaggia della Fossa delle Felci e del Monte Rivi, ma senza dimenticare il mare cristallino che si può ammirare dalle terrazze dell’hotel.