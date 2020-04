Gruppo Una: la lettera dell'a.d. ai clienti

A fronte dell’emergenza Covid-19, l’amministratore delegato di Gruppo Una, Luca Zaccherini, si rivolge alla clientela con una lettera pubblicata sulla homepage del sito della catena alberghiera, in cui esprime vicinanza e solidarietà, ma comunicando anche un aggiornamento della situazione operativa e sulle iniziative di riprotezione delle prenotazioni.

Gruppo Una, si legge su Hotelmag, attualmente è operativo solo in alcuni hotel, per servire clienti che non possono spostarsi per effetto delle disposizioni della autorità, e medici e operatori sanitari impegnati nelle misure di contenimento della diffusione della pandemia.



“In questo momento di incertezza e paura mi auguro che tu e i tuoi cari stiate bene e in buona salute – scrive l’a.d. nelle prime righe -. Stiamo monitorando costantemente gli aggiornamenti dell’Oms e dell’Istituto Superiore della Sanità italiano per gli ultimi sviluppi, al fine di adottare nei nostri hotel i protocolli di sicurezza indicati”.



Per garantire la massima sicurezza Gruppo Una ha messo in atto le seguenti misure: rigorosa sanificazione di camere, bar, ristoranti, aree comuni e punti di contatto (maniglie delle porte, ascensori, banconi di ricevimento, bagni comuni, sale conferenze etc.); disinfettanti per le mani posizionati nelle aree di contatto degli ospiti; termometri disponibili ai ricevimenti per condurre controlli della temperatura corporea su richiesta; dotazione di maschere e guanti medici per gli ospiti e collaboratori su richiesta; formazione specialistica dei collaboratori atta a garantire la conoscenza e il rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza.