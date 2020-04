Il Governo sta procedendo nella direzione giusta, ma occorre far presto per aiutare le aziende del comparto a sopravvivere. Questa la posizione di Confindustria Alberghi, che intanto affida alla vicepresidente Maria Carmela Colaiacovo (nella foto) il commento sulle dichiarazioni di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, a proposito delle prossime vacanze estive.

“Sono dichiarazioni inaccettabili - commenta Colaiacovo -: sconsigliare oggi ai turisti di tutta Europa di pensare ad una vacanza ad agosto prossimo, senza peraltro ci sia alcuna indicazione in tal senso da parte degli esperti, è un colpo molto duro all’economia del turismo, che solo in Italia vale il 13% del Pil, ma anche a tutti i cittadini europei che stanno affrontando settimane, mesi dolorosi e difficili, nella speranza di recuperare il prima possibile una vita più vera”.



E sottolinea come “con grande impegno e senso di responsabilità” le imprese del settore stiano già lavorando per essere pronte alla riapertura.



Misure indispensabili per il comparto

Confindustria Alberghi esprime apprezzamento per il lavoro che il ministro Franceschini e il sottosegretario Bonaccorsi stanno mettendo in campo per intervenire tempestivamente sul prossimo decreto di aprile. Buona l’idea dei buoni vacanza “che però, lo ricordiamo ancora una volta, devono essere inseriti in un contesto più ampio che tenga conto di misure indispensabili al mondo alberghiero con il fine ultimo di far arrivare le nostre aziende vive all’appuntamento con i turisti”.



Tra i nodi ancora irrisolti quello degli affitti alberghieri il cui costo, segnala l’Associazione, può arrivare sino al 20-25% dei ricavi “e che riguarda quasi la metà delle aziende grandi, piccole e piccolissime in tutta Italia”.