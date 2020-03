Roscioli, Federalberghi Roma: “Alberghi chiusi temporaneamente”

di Amina D'Addario

È la chiusura temporanea delle attività la strada scelta in queste ore da molti albergatori. Si allunga in Italia la lista degli imprenditori che, a causa del crollo delle prenotazioni e dell'istituzione della zona protetta su tutto il territorio nazionale per contenere i contagi da coronavirus, hanno deciso di chiudere i battenti in attesa che il Governo e gli enti locali diano corso alle misure di sostegno al settore.

Chiusura temporanea

"Molte strutture sono in fase di chiusura temporanea - spiega il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli (nella foto) -. Hanno cominciato quelle più in periferia o poco fuori Roma, ma è probabile si arrivi presto anche a quelle del centro".



Roma bloccata

Del resto con i musei e i luoghi della cultura off limits per evitare assembramenti, anche la Città Eterna sta facendo i conti con una situazione per molti aspetti surreale.

"In città abbiamo tassi di occupazione intorno al 10, massimo 15%. Non si è fermato solo il turismo, hanno subito una battuta d'arresto anche i congressi e i meeting aziendali. E - aggiunge Roscioli - di fronte alla mancanza dei clienti e all'impossibilità di prevedere i tempi di ritorno alla normalità, in molti casi l'unica strada è fermarsi".