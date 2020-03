Coronavirus, a Roma si ferma anche San Pietro

Anche Roma si è fermata. In linea con le nuove misure adottate dal Governo per contrastare il diffondersi del Covid-19, stando a quanto si apprende dal comunicato diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede, fino al 3 aprile 2020 (salvo nuove indicazioni) rimarranno chiuse alle visite guidate e ai turisti tanto piazza San Pietro quanto l’omonima Basilica. Data l’emergenza, onde evitare gli assembramenti di persone, già la scorsa domenica l’Angelus è stato trasmesso in streaming: il Pontefice, infatti, si è rivolto ai fedeli dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico e non, come da tradizione, dalla finestra dello stesso edificio. L. F.