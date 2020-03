Confindustria alberghi: “Situazione di fermo, servono ulteriori misure”

“Il settore turistico alberghiero sta affrontando una situazione di fermo assoluto su tutto il territorio nazionale. Aumentano le segnalazioni di aziende costrette a chiudere a fronte della completa assenza di ospiti”. Così, in una nota, Confindustria alberghi traccia un quadro del momento che sta affrontando il comparto ricettivo a causa dell’emergenza coronavirus e chiede ulteriori misure al Governo.

“Abbiamo molto apprezzato la tempestività del Governo, che già nel Decreto legge pubblicato oggi ha inserito alcune prime misure per le imprese del settore, ma - continua la nota - l’esigenza di garantire la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori, impone che con la massima urgenza siano definiti ulteriori provvedimenti tra cui in primis gli ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore e la sospensione dei mutui”.



La situazione, conclude Confindustria alberghi “è molto grave, ma le aziende vogliono essere pronte per poter ripartire, con il patrimonio delle competenze costruite in questi anni, non appena questa fase sarà superata”.