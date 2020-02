Il lusso secondo RCD Hotels: “L’ultra all inclusive che conquista gli italiani”

Il mondo dei big spender non è univoco. Tra i clienti che non esitano a mettere mano al portafoglio per vacanze luxury ci sono certo gli amanti dei boutique hotel, ma anche coloro che pretendono quella che, apparentemente, sembra la quadratura del cerchio: il villaggio super all inclusive con servizi di lusso e sistemazioni di design.

A riuscire a offrire loro il prodotto giusto è RCD Hotels, il gruppo che fa da cappello a brand diversi tra cui uno superesclusivo: l’Unico 20° 87° Hotel Riviera Maya. “Il consenso del mercato italiano per questa struttura - spiega Saskia Bigai, Marketing & Business Manager for Italy, France, Benelux & Denmark di RCD Hotels - è stato subito alto fin dalla sua apertura, due anni fa. Ora le prenotazioni sono in continuo aumento. I punti forti della struttura? Gli arredi di design, l’atmosfera trendy e dinamica ma soprattutto il trattamento di ultra all inclusive. Quest’ultimo comprende, oltre naturalmente a vitto e alloggio, 12 trattamenti spa, 9 escursioni nei dintorni, tra cui anche un diving e opzioni golf. Tutti plus per i quali i clienti pagano solo una tassa di soggiorno del 25% sul costo totale dell’esperienza”.



I Nobu Hotel

E sempre di design si parla per i Nobu Hotel, altro brand sotto l’ala di RCD Hotels. “Il più venduto in Italia - sottolinea Bigai - è il Nobu Miami, ma sta riscuotendo un buon successo anche il Nobu Hotel Los Cabos, nell’estremo Sud della Baja California: 200 lussuose camere e suite progettate con materiali naturali e uno stile elegante e contemporaneo ispirato alla cultura giapponese”.



La catena di lusso vedrà l’apertura, il prossimo maggio, del Nobu Chicago, 115 camere, anch’esso - come tutti gli altri - membro dei The Leading Hotels of the World.