La Maldive di Gateway per gourmet e relax

Una vacanza di lusso alle Maldive significa vivere un’esperienza unica e i viaggiatori italiani, che nel 2019 sono tornati a essere il primo Paese europeo in termini di arrivi, sanno bene ciò che vogliono.

“Le Maldive sono riconosciute come un paradiso per gli amanti del mare e questo è il punto di partenza che orienta inevitabilmente la scelta”, commenta Ravi Dias Jayasinha, presidente di Gateway, che in Italia rappresenta alcuni degli Universal Resorts Maldives.



I resorts di Velassaru, Kuramathi, Dhigali, Kurumba, Kandolhu, Farufushi e Maafushivaru mettono al centro la qualità dei servizi offerti. “Tutti i nostri executive chef provengono da certificate esperienze internazionali - sottolinea Jayasinha -. È un modo per accontentare i gusti di ogni ospite”.



La scelta di numerosi ristoranti à-la-carte anche sulle isole minori permette di soddisfare i palati più esigenti, ma non solo il cibo rende magico il soggiorno in queste strutture. I trattamenti in spa strizzano l’occhio a chi, magari in viaggio di nozze, cerca il relax e le immersioni nell’oceano seducono i sub più appassionati. G. G.