Capri e il caso La Palma, il sindaco: “L’hotel riaprirà”

L’iconico hotel La Palma di Capri riaprirà regolarmente per la prossima estate. L’annuncio, che seda i timori delle scorse settimane sulle ricadute dell’eventuale chiusura in alta stagione di una delle strutture simbolo dell’isola, giunge direttamente dal sindaco Marino Lembo. Il primo cittadino avrebbe infatti ricevuto le rassicurazoni del gruppo Reuben Brothers, proprietario dell’albergo, sulla riapertura dell’hotel in tempo per la stagione estiva 2020.

“Oltre che per la riapertura, siamo molto contenti dell’intenzione della società proprietaria di avviare un restyling dell’antico Hotel La Palma per portarlo poi nella categoria degli hotel a 5 stelle e dell’intenzione di tenerlo aperto tutto l’anno” ha dichiarato il sindaco, si legge su ilmattino.it.



Nelle intenzioni del gruppo britannico ci sarebbe quindi l'apertura della struttura anche nei periodi di spalla. Una notizia che fa ben sperare per i 40 dipendenti impiegati nella struttura.