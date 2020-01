La Sicilia di Luxury Private Properties: tre alberghi per un vero “polo del lusso”

Tre hotel di lusso, un investimento di 34 milioni di euro e oltre 100 nuovi posti di lavoro. Il piano è quello di Luxury Private Properties, controllata dalla famiglia Giotti di Firenze che, per attuare il progetto d’alta gamma, ha usufruito di 14,5 milioni concessi da Invitalia attraverso il Contratto di Sviluppo.

Un investimento che, come spiega Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, “conferma il nostro impegno per dotare il Sud di strutture ricettive di eccellenza, in grado di competere su scala internazionale e di generare ricadute positive sul territorio in termini di sviluppo e opportunità di lavoro”.



I tre cinque stelle sorgeranno a Palermo, Siracusa e Taormina. Nel capoluogo di regione il piano prevede la riqualificazione dell’Hotel Excelsior di Palermo, storica struttura nel centro della città, che passerà da 4 a 5 stelle lusso, anche grazie alla creazione di un’ampia area benessere e spa con piscina.



A Siracusa il complesso alberghiero Des Etrangers sarà innalzato di categoria per diventare un hotel 5 stelle lusso: 62 camere con centro congressi, spa e ristorante panoramico.

Il progetto approvato da Invitalia coinvolge anche Taormina, dove sarà creata una nuova struttura, sempre a 5 stelle, denominata Basileion: 19 camere, oltre a ristorante, sale congressi e spa.



Il polo del lusso

L’obiettivo, spiega Costanza Giotti, presidente e socio di riferimento del gruppo Luxury Private Properties, è di arrivare a costituire “il principale polo del lusso in Sicilia. Le valutazioni positive di Invitalia ci incoraggiano e ci permetteranno di procedere in modo estremamente spedito nell’esecuzione dei progetti”.