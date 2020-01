Palladium sbarca in Sicilia, i piani del gruppo

Palladium Hotel Group ha scelto Fitur per svelare i suoi piani di sviluppo che, come già anticipato da TTG, hanno come protagonista anche la Sicilia.

Il gruppo alberghiero, che compie i 50 anni di attività, si è presentato alla fiera con i suoi due nuovi manager: Abel Matutes Prats in qualità di presidente e Jesùs Sobrino, nuovo ceo.

Dei tre hotel previsti per quest’anno due sono in Sicilia e uno aprirà a Minorca e sarà un quattro stelle all-inclusive per la cui ristrutturazione è previsto un investimento di 26 milioni di euro.



In Sicilia, invece, il gruppo inaugurerà il Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa;suo partner strategico sarà la società di investimento e gestione patrimoniale Azora. Le due strutture sorgeranno sul litorale di Campofelice di Roccella e si svilupperanno su un totale di 10 ettari, per un totale di 469 camere e suite.



Fatturato a più 13%

Intanto, come riporta hosteltur.com, i nuovi manager in fiera hanno tracciato un bilancio molto positivo per l’anno appena conclusosi. Anno in cui il Palladium Hotel Group ha registrato un fatturato che supera i 752 milioni di euro e rappresenta una crescita di 13 punti percentuali rispetto all'anno precedente.