Apple Leisure Group cresce nel Mediterraneo, obiettivo 100 strutture

Apple Leisure Group pianifica la sua espansione nel Mediterraneo. La società nordeuropea, proprietaria tra l’altro del brand AMResorts, ha annunciato a Fitur l’intenzione di rafforzarsi in Spagna, ma anche di sbarcare in altre mete mediterranee come la Grecia e la Turchia, oltre a presidiare le isole caraibiche dove ancora non è presente.

Tra contratti firmati, hotel in pipeline e altri in apertura il gruppo conta di arrivare a 100 strutture, come ha spiegato a hosteltur.com Javier Coll, vicepresidente esecutivo e direttore della strategia di Alg. Entro la fine di quest’anno, ha aggiunto, saranno aperti nove hotel, che rappresentano investimenti per oltre 850 milioni di euro, e nel primo semestre il gruppo uscirà dai confini spagnoli.



Gli investimenti europei

In Europa Alg ha appena siglato un accordo con Hotel Investment Partners (Hip) per la gestione in forma immediata di quattro strutture alle Canarie e alle Baleari. “A breve annunceremo altri tre hotel - ha spiegato Javier Águila, presidente de Alg in Europa -. Prevediamo di superare in Europa le 6mila camere a metà del 2020, il che significa raddoppiare le dimensioni della catena”.



Tra le prossime aperture cinque strutture caraibiche, che saranno inaugurate tra febbraio e marzo prossimi: il Dreams Vista Cancún, di 232 camere; il Now Natura di Puerto Morelos, con 550 stanze; il Secrets St. Marteen di 258 camere e il Dream Macao Beach a Punta Cana. A ottobre, invece, è prevista l’apertura di un Dreams a Playa del Carmen.