Il piano di Meliá: 23 aperture e spinta sul lusso

Non si arresta la corsa di Meliá Hotels International. Il gruppo alberghiero coglie l’occasione di Fitur per annunciare, per bocca del vicepresidente e ceo Gabriel Escarrer, un ulteriore piano di espansione che prevede l’apertura, quest’anno, di 23 strutture di cui 12 in Europa, 9 in Asia Pacifico e due in America.

Piano che si concentrerà soprattutto sui brand di segmento alto e premium, come dimostra il rafforzamento del marchio INNSide by Meliá, che a breve approderà in città come Amsterdam, Lisbona, Liverpool e anche in Asia, a Kuala Lumpur. Ma i progetti non si fermano qui, spiega hosteltur.com: è infatti prevista una crescita anche per il marchio di lusso Gran Meliá, che si svilupperà nell’Asia Pacifico con tre nuovi hotel in Cina e Vietnam. È infatti questo continente quello a maggiore crescita per il Gruppo: se nel 2015 aveva in Asia 51 strutture, ora ne conta 51 sommando quelle operative agli alberghi in pipeline.



L'hotel dell'archistar

Tra le altre aperture emblematiche il ME Dubai, edifico interamente progettato dall’archistar Zaha Hadid, e il Paradisus Playa Mujeres in Messico, che rappresenta la nuova generazione di strutture di lusso all-inclusive del marchio Paradisus By Meliá la cui essenza - legata alla natura e alla cultura locale di ogni location - ha ispirato quest’anno il design dello stand a Fitur 2020.



L'impegno green

Continua, intanto, l’impegno sul fronte del turismo sostenibile: una politica che ha già premiato Meliá, riconosciuta come la compagnia alberghiera più sostenibile al mondo secondo il Corporate Sustainability Assesment dell’agenzia Sam. “Un risultato - ha sottolineato Escarrer - dovuto, tra l’altro, ai nostri progressi nella riduzione delle emissioni, al nostro impegno per un modello di hotel circolare e all’estensione dei nostri dettami etici anche ai fornitori, oltre agli investimenti costanti in formazione”.



A Fitur il gruppo presenta il suo ‘Decalogo del viaggiatore responsabile’, con il quale intende sensibilizzare e coinvolgere i suoi ospiti sulla necessità di optare per un turismo sostenibile.