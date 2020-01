Un Virtual Seller per Baglioni Hotels, intesa con HEJ!

Un progetto di conversational marketing che darà vita a un assistente virtuale personalizzato in grado di seguire gli utenti di Baglioni Hotels sul sito web formulando offerte di soggiorno su misura, 24 ore su 24. È questo il frutto dell’accordo stipulato tra la catena alberghiera di lusso e HEJ!, l’azienda specializzata in soluzioni legate a intelligenza artificiale, chatbot e conversational marketing. “Si tratta - fa notare Luca Di Persio, Global CMO & Revenue di Baglioni Hotels - del primo progetto al mondo di Intelligenza Artificiale applicata al marketing e alle vendite del settore hospitality”.

Un venditore sempre online

L’intesa prevede l’installazione di un widget chat sul sito, in grado di raccogliere ogni tipo di richiesta relativa al soggiorno e di suggerire servizi aggiuntivi offerti o disponibili in una delle strutture upper level del Gruppo, presente a Milano, Roma, Venezia, Firenze e Punta Ala, oltre che a Londra, Saint Paul-De-Vence, Aix-En-Provence e alle Maldive.



Offerte personalizzate

Una volta raccolte le informazioni, il bot potrà elaborare per l’ospite un'offerta tailor made a seconda delle esigenze espresse. Il sistema resterà in contatto con il cliente lungo tutto il soggiorno, provvedendo alla prenotazione e alla conferma del pernottamento, facendo leva sulla conversazione e fornendo supporto digitale fino all'arrivo nelle location.



Verrà installato in italiano a partire dal secondo semestre del 2020. Seguirà poi un roll out multilingua per le conversazioni con viaggiatori e turisti provenienti da tutto il mondo in diverse lingue, come l’inglese e il russo.



Il prossimo step, aggiunge Di Persio, “sarà portare l’Intelligenza Artificiale, sempre con l’aiuto di HEJ!, anche nella relazione con le agenzie di viaggi e i tour operator”.