Gli alberghi capsula sbarcano a Torino

Dopo Milano, arriva Torino. Nel 2020 approderanno nel capoluogo sabaudo gli hotel capsula. A portarli sarà Ostelzzz, azienda spinoff di Zzzleepandgo, che basa il suo business proprio su questa particolare tipologia di alberghi low cost.

Al di fuori degli aeroporti, per ora sono presenti solo a Milano. Ma nei prossimi mesi apriranno anche nei pressi della Stazione di Porta Nuova a Torino. Le camere, come vuole il modello, sono di dimensioni ridotte ma dotate di tutto l’indispensabile, come il wifi, le prese elettriche e anche un social network ad hoc per dialogare con le altre ‘capsule’.