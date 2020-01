L'italiana ZZZleepandGo lancia gli hotel capsule in Europa

La filosofia degli hotel capsule sta prendendo piede anche in Europa. Secondo quanto riportato da Le Quotidien du Tourisme, proprio Milano è la prima grande città in Europa a sviluppare questa tipologia di sistemazione a basso costo.

Gli hotel capsule sono stati creati alla fine degli anni '70 in Giappone e hanno ospitato negli anni dirigenti in giacca e cravatta, così come reduci da serate in discoteca o persino impiegati che hanno perso l'ultimo treno per tornare a casa.

Negli ultimi anni, queste strutture originariamente concepite come alloggi di emergenza si sono sviluppate prima negli aeroporti e poi in città come Bombay, Singapore o Seul.

L'avvento a Milano

In Europa, Milano è la prima città ad offrire questo servizio, che comprende un piccolo spazio di 1,45 metri di larghezza e altezza in cui vi è un letto di 90 cm per 2 metri. Nella cabina c'è anche una cassaforte per riporre la borsa, un comodino integrato e due prese per caricare il telefono e il computer. Il prezzo è variabile: bassissimo nei periodi non di punta, arriva a sfiorare i 150 euro durante la settimana del design in primavera.



I progetti del gruppo italiano

Il gruppo italiano ZZZleepandGo e la sua controllata Ostelzzz intende sviluppare nuovi capsule hotel in altre città europee. Già presente in aeroporti come Milano o Varsavia, quest'anno il gruppo prevede di aprire a Vienna e di installarsi nel cuore delle grandi città del Vecchio Continente.