Firenze e congressi: nel 2022 un business da 70 milioni di euro

Turismo congressuale sempre più motore di Firenze. Nel 2022 sono stati 100 i congressi, convegni ed eventi corporate nazionali e internazionali che si sono tenuti lo scorso anno nel capoluogo toscano, principalmente presso gli spazi di Firenze Fiera, il Palazzo dei Congressi, il nuovo Palazzo degli Affari e la Fortezza da Basso.

Cifre che si sono tradotto anche in un impatto economico di rilevo, stimato in circa 70 milioni di euro, quasi il 60 per cento in più rispetto allo scorso anno. “La valorizzazione di Firenze come città della cultura e della conoscenza e la sua promozione come destinazione internazionale per il turismo congressuale è un tema sempre più centrale - spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella - perché oltre all’indubbia ricaduta economica e sociale del settore sul territorio, questo tipo di turismo ci permette una programmazione strategica con anni di anticipo e una governance dei flussi più capillare e attenta”.



Risultati quelli di Firenze che lo scorso autunno hanno spinto alla creazione dell’Advisory Board del Florence Academic Leadership Programme, presieduto dallo stesso sindaco e riunitosi proprio ieri, 31 gennaio. All’ordine del giorno, la capitalizzazione della Meeting Legacy, che prevede lo sviluppo di una strategia dedicata su come la città possa valorizzare il lascito positivo – la cosiddetta legacy – una volta che il congresso si è concluso.