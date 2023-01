Firenze: stop alla costruzione di nuovi alberghi in centro città

Stop ai nuovi alberghi in centro, con forti limitazioni anche per l’espansione delle strutture preesistenti. Queste le linee guida del piano operativo per Firenze presentato dal sindaco Dario Nardella e dall’assessora all’urbanistica Cecilia Del Re.

Una novità annunciata più volte dopo che negli ultimi anni, come spiega Firenze Today, resort e alberghi di lusso sono spuntati ovunque, spesso con forti proteste di comitati e residenti, che chiedevano destinazioni pubbliche: un esempio su tutti è l'ex caserma Vittorio Veneto in Costa San Giorgio. “Con questo piano, facendo tesoro anche del regolamento urbanistico passato e della pandemia, blocchiamo il turistico-ricettivo nella 'zona A' (un'area un po' più estesa rispetto al solo centro storico) di Firenze e siamo la prima città in Italia a farlo” rivendica Del Re.