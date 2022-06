Mapo Travel: Sharm el Sheikh e Cipro per allungare l'estate

Marangi: "Due mete sulle quali abbiamo investito molto, con l'obiettivo della qualità"

Mapo Travel punta su Sharm el Sheikh e Cipro, le novità per l’estate 2022. Un lavoro intenso portato avanti negli ultimi due anni, con l’obiettivo di offrire un viaggio di qualità. “Sono due mete sulle quali abbiamo investito molto e che abbiamo già presentato agli adv - commenta il general manager Barbara Marangi (nella foto) -. Proprio a Cipro terremo un educational per gli agenti in giugno”.

I prodotti di punta

Per il t.o. i prodotti di punta sono il Mare Italia e le destinazioni estere come la Turchia e i nuovi ingressi: le adv possono cucire la vacanza sulle richieste del cliente sfruttando la varietà di proposte e le Mapo Experience, che permettono di coniugare la voglia di mare con il piacere dell'enogastronomia e delle visite guidate. Tra le mete più gettonate la Puglia, con il best seller Mapo Village Plaia di Ostuni, un villaggio ristrutturato ideale per le famiglie. Guardando oltreconfine, la Turchia continua a riscuotere apprezzamento.

Il trend del booking è positivo, con interessanti dinamiche di vendita soprattutto per luglio e agosto. “Anche giugno si è mosso bene, seppur più lentamente, grazie al lavoro di programmazione gruppi”. Per l’estero le previsioni di Mapo Travel sono ottimiste anche se, a fronte di numeri importanti, non vi è ancora stato un pieno recupero sul 2019. A soffrire sono i tour in Europa, bloccati dal conflitto in Ucraina. “Per le vendite del Mare Italia i dati raccolti fino alla prima metà di maggio parlano di +300 per cento rispetto al 2021”. La stima complessiva per il 2022 è un +25-30 per cento sul fatturato 2019, facendo leva sulla diversificazione e sulla destagionalizzazione del prodotto, sui gruppi e sui pacchetti tailor made.