Nasce a Cipro l'hotel dei record: il City of Dreams Mediterranean Resort

Sorgerà a Cipro e sarà inaugurato nella seconda metà del 2023 il più grande casinò resort d’Europa, con un’area di gioco di 7.500 mq, più di 100 tavoli e 1.000 slot machine all'avanguardia. Sitamo parlando del City of Dreams Mediterranean Resort, in costruzione a Zakaki, nella parte occidentale di Limassol, grazie a una partnership tra il gruppo cipriota CNS e Melco Resorts & Entertainment, con sede a Hong Kong.

Il resort a cinque stelle disporrà di 500 camere, tra cui suite multi-piano con balcone e giardino. L’interior design sarà a cura di Atkins Greece ed è stato personalizzato per il resort, mentre il design esterno si si ispirerà alle atmosfere e ai colori mediterranei.



I servizi

Nove i ristoranti e bar di livello mondiale, cui si aggiunge un'area di vendita al dettaglio di beni di lusso di 1.700 mq ispirata al paesaggio urbano della vecchia Nicosia. I circa 10mila mq di spazio Mice comprenderanno, come spiega TopHotelNews, sale per convention, riunioni e aree pre-meeting, oltre a un centro espositivo in loco che include uno spazio multifunzionale di 1.500 mq.

Ma il resort vanterà anche il più grande complesso di piscine di Cipro, immerso tra la vegetazione, con quattro grandi piscine all'aperto, enormi vasche per il surf e altre idromassaggio; a disposizione degli ospiti anche un ampio parco giochi per bambini e un centro benessere con piscina coperta.



Tra le infrastrutture sportive un campo da calcetto, uno da squash e percorsi per jogging.

Inoltre gli sviluppatori hanno firmato un accordo con la star del tennis cipriota Marcus Baghdatis per portare la Marcos Baghdatis Tennis Academy al resort. Con 12 campi da tennis all'avanguardia, tra cui un campo centrale di dimensioni professionali, l'accademia ospiterà tornei internazionali ed eventi sportivi. Saranno aperti anche un negozio con attrezzature professionali da tennis e una caffetteria.



Esperienza premium

“L’obiettivo - spiega Grant Johnson, direttore generale di City of Dreams Mediterranean e Cyprus Casinos - è dar vita a una destinazione unica, offrendo un'esperienza di intrattenimento premium ai nostri ospiti e creando al contempo un valore reale per l'economia e la società del Paese. City of Dreams Mediterranean è destinata ad arricchire il panorama turistico di Cipro, attirando ulteriori 300mila visitatori all'anno sull'isola. Siamo quindi fiduciosi che il progetto contribuirà in modo significativo a combattere la stagionalità e a creare migliaia di opportunità di lavoro".