La carica del last minute non frena l'estate Blu Hotels

Importante il ritorno della clientela internazionale in diverse destinazioni, soprattutto lago di Garda e Toscana

Il weekend di Pasqua ha rappresentato un momento di ripartenza del turismo in Italia. Gli italiani hanno ripreso a spostarsi, scegliendo soprattutto la Penisola per le vacanze. Un trend che, se dovesse confermarsi, regalerebbe al Mare Italia una bella estate. “Gli italiani e gli stranieri hanno dimostrato una grandissima voglia di tornare a viaggiare in libertà e, per quanto ci riguarda, abbiamo il desiderio di riprendere a parlare di turismo e non di normative e restrizioni”, commenta Michela Gennari, revenue & reservation manager di Blu Hotels.

Le prenotazioni

Per il gruppo, le prenotazioni in occasione dei ponti e delle festività sono finalmente buone. Un dato importante è il ritorno del cliente straniero verso diverse destinazione del Belpaese, soprattutto verso il Lago di Garda e la Toscana.



“Sul prodotto mare, Puglia, Sardegna e Calabria sono le mete più gettonate - sottolinea Gennari -. Per la montagna, invece, piacciono il Lago di Misurina, Ponte di Legno e Bormio”.

L’estate 2022 di Blu Hotels vede come protagonista una new entry, ossia l’Hotel Rezia di Bormio che è alla sua prima stagione estiva. Il gruppo consolida inoltre le strutture già esistenti, in molti casi con progetti di ristrutturazione e ammodernamento.



Invariata rimane la politica di pricing. “Abbiamo deciso di mantenere gli stessi processi di sempre, premiando le prenotazioni anticipate, che prevedono le promozioni in assoluto più forti”, dichiara Gennari.

Tuttavia, seguendo il trend generalizzato del mercato, crescono le prenotazioni last minute: una situazione che rende complicato gestire e stimare le occupazioni.



“Anche gli stranieri, tendenzialmente molto attenti e fautori della prenotazioni anticipate, ricercano e prenotano a ridosso della data di partenza - precisa Gennari -. Inoltre, le rotazioni dei voli aerei non ancora attive su molte destinazioni e il caro carburante, con conseguente aumento tariffario sui mezzi di trasporto, costituiscono un’ulteriore criticità”. G.G.