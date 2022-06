Lago di Garda, Toscana e Umbria. Sono queste le destinazioni in cui le strutture Blu Hotels, nel primo ponte estivo del 2 giugno, hanno registrato punte di presenze del 90%, segno di un business che sta ripartendo con decisione.

“Abbiamo approfittato del periodo di chiusura forzata per investire e portare avanti lavori di ristrutturazione nei nostri hotel - spiega Nicola Risatti, presidente e amministratore delegato di Blu Hotels -. Una continua innovazione, diretta a migliorare le strutture e i nostri servizi, è per noi fondamentale per assecondare i gusti e le tendenze dei nostri clienti”.



Gli interventi

Tra gli interventi più significativi la ristrutturazione delle 211 camere e degli spazi esterni del Park Hotel Casimiro sul Lago di Garda e i lavori di ammodernamento delle camere al Grand Hotel di Forte dei Marmi, oltre a una rivisitazione delle stanze del Grand Hotel Misurina. E ancora, l’ultima novità dell’estate 2022, il Frisa Restaurant al Blu Salento Village. Il ristorante, aperto solo a cena, offrirà piatti della tradizione gastronomica pugliese.

"Siamo una realtà aziendale dinamica in costante miglioramento - sottolinea Risatti -. I numeri registrati nel lungo weekend del 2 giugno ripagano il nostro impegno e ci permettono di guardare all’estate con ottimismo".