Nicolaus Garden Club Toscana, la Maremma alternativa

La struttura è stata riaperta già il 13 giugno

Si chiama Nicolaus Club Garden Toscana e rappresenta una struttura di eccellenza nell’ambito delle soluzioni per quanti ricercano la vacanza open air. A confermalo è il direttore prodotto del gruppo Nicolaus-Valtur, Gaetano Stea: “La struttura è stata riaperta già dal 13 giugno scorso. I risultati sono stati da subito eccellenti, sia in quanto il resort ben si presta a soddisfare tutte le regole di distanziamento che garantiscano una vacanza sicura oltreché serena, sia per la particolare ubicazione del resort, che si trova a circa un’ora di auto da tutte le località più belle della Toscana”.

Gli spazi, con una grande pineta che separa il Garden Toscana dal mare, le tante attività sportive e di scoperta del territorio praticabili e l’attenzione alla qualità frutto di una gestione alberghiera particolarmente attenta, fanno il resto.



“Al momento – aggiunge il manager – si tratta della struttura più venduta nelle ultime due settimane e anche se i numeri vanno via via riequilibrandosi con quelli prodotti dagli altri resort del Gruppo, la richiesta è sempre elevata e fa ben sperare anche per la coda della stagione”.

Diciotto campi da tennis in erba, un giardino botanico all’interno della pineta, la possibilità di concretizzare attività legate al territorio come escursioni in bicicletta, trekking in Maremma o visita a località che conservano importanti testimonianze del periodo etrusco: sono queste solo alcune delle possibilità garantite a chi sceglie una location unica quanto a spazi e qualità di servizio.

Il tutto nella massima sicurezza, assicurata da precisi protocolli in merito a web check in, buffet servito al tavolo, spiaggia e piscina – come del resto ogni altro servizio - prenotabili tramite un’apposita app.