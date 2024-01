L’anima finanziaria del gruppo Msc

Questa volta e per una volta non parleremo di Msc come player del mondo crocieristico. Racconteremo una nuova operazione con un vestito diverso rispetto alle solite navi da crociera.

La famiglia Aponte nelle ultime stagioni ha infatti giocato un ruolo importante anche nel campo degli investimenti a campo largo. Il gruppo è uscito addirittura rafforzato (finanziariamente) dagli anni di pandemia Covid. Senza sgomitare e questo gli ha permesso di diventare un partner di assoluto rilievo per i fondi di investimento e le società a caccia di brand da rilanciare.



È il caso della CC & Soci presieduta da Claudio Costamagna, uomo di provata esperienza che qualche stagione fa guidò anche Cassa depositi e prestiti.



Ora insieme a soci noti alla finanza (Iervolino, Marzocco, Briatore) la famiglia Aponte e Costamagna hanno acquisito un’azienda nota nel mondo dell’outdoor come Uno Più che dovrà ampliare la sua attività anche a Dubai e Miami. Costamagna, intervistato recentemente dal Corriere, ha spiegato che avere come azionista Msc permetterà a Uno Più di entrare anche in modo pesante nel design legato al mondo dello shipping.



Una nuova versione di Msc.