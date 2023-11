Alpitour passerà di mano a inizio ‘24

Si ritorna a parlare in modo più approfondito della cessione di Alpitour. Dopo la comunicazione ufficiale delle scorse settimane le trattative sono andate avanti secondo l’iter previsto, con un senso di attesa che ha comunque contagiato il mercato.

La maggior parte degli addetti ai lavori si attende una chiusura in tempi brevi, ma Giovanni Tamburi in una lunga intervista rilasciata nei giorni scorsi a Il Messaggero ha chiarito che per la definizione della cessione bisognerà attendere i primi mesi del 2024.



Tamburi ha infatti spiegato che “Goldman Sachs ha inviato il teaser a numerose controparti. Esiste oggi un forte interesse di operatori industriali americani, asiatici ed europei. Speriamo di concludere nei primi mesi del 2024”. Non vengono neppure esclusi nuovi investitori finanziari.



Insomma spiragli aperti su tutti i fronti per non precludersi opportunità, anche se almeno due gruppi internazionali stanno lavorando in modo attento su tutti gli aspetti del business Alpitour. Il ritorno alla profittabilità di questo segmento industriale sta infatti allertando investitori che avevano raffreddato l’interesse in attesa di tempi migliori.



In ogni caso, Tamburi prima della prossima stagione estiva vuole passare la mano e Goldman Sachs dovrà accelerare le procedure per dare risposte.