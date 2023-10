Sono sospetti e non andiamo oltre. Per il momento siamo fermi all’indagine e non bisogna correre troppo. Detto questo, secondo quanto pubblicato da La Stampa, nell’istruttoria portata avanti dall’Antitrust, Ryanair potrebbe rischiare qualcosa. “Il suo software penalizza le agenzie viaggi”, si legge nel titolo del quotidiano torinese. Tutto questo su un mercato italiano che pesa molto, anzi moltissimo per la linea aerea irlandese.

Tutto è partito dopo varie segnalazioni ed era nell’aria da tempo.



Ryanair come al solito, per ora, lascerà spazio e tempo per capire bene la questione (senza alcun affanno di troppo).



Al centro di tutto l’opposizione del vettore a Dublino al popolo dei dettaglianti che sta seguendo la vicenda con molta attenzione.



Siamo però alle solite e chissà come finirà. Intanto Ryanair prende tempo, ma non tarderà a fare sentire la sua voce. Ma sarà l’indagine a cambiare o meno il percorso italiano del vettore.